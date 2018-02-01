أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي،اليوم الخميس، أن عناصره قتلت متشددا من تنظيم ما يعرف بـ "داعش" في مدينة نيجني نوفغورود كان يخطط لتنفيذ اعتداء خلال الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.

وذكرت القوة الأمنية أن عناصرها عثروا على عبوة ناسفة قوية مصنوعة يدويا إضافة إلى أسلحة وذخائر، في المداهمة التي نفذت في المدينة الصناعية الكبيرة على بعد نحو 400 كلم شرقي موسكو.

وقالت الوكالة إن لديها معلومات بأن الرجل من رعايا إحدى الدول المجاورة لروسيا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.