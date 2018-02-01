أعلن سيب بلاتير، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أنه يفكر في اللجوء لإجراء قانوني ضد الفيفا من أجل رد الاعتبار.

وفي خضم أكبر فضيحة فساد عصفت بالاتحاد الدولي في 2015، عوقب بلاتر الذي ظل رئيسا للفيفا طوال 17 عاما بالإيقاف لمدة ستة أعوام بسبب مخالفة لوائح القيم.

وقال بلاتير لوكالة "رويترز"، إنه يبحث حاليا مع محامييه إمكانية اللجوء إلى القضاء.وأضاف صاحب الـ81 عاما "هدفي هو النظر في قرار لجنة القيم التابعة للفيفا في ظل المعلومات وأيضا الأدلة التي تلقيتها فيما يتصل بإيقافي في الوقت نفسه".

يذكر أن بلاتير خسر انتخابات رئاسة الفيفا لصالح الرئيس الحالي إنفانتينو.