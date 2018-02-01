اهتزّ مركب الشلالة المعدني السياحي ببلدية حمام دباغ بڨالمة ، صباح اليوم الخميس، على وقع حادثة مفزعة، بعد العثور على كهل مشنوقا بحبل رفيع في شرفة الغرفة التي يقيم بها بنزل المركب في الطابق الثالث.

وحسب مصادر مطلعة ، فإنّ الضحية المدعو"ع.ك" البالغ من العمر 52 سنة ينحدر من بلدية برّحال بعنابة، كان من بين المقيمين بالمركب المعدني السياحي، للعلاج الحموي، منذ 14 يوما خلت، وكان من المنتظر أن تنتهي مدة علاجه اليوم الخميس، على ما ذكرت مصادر مطلعة.

وقد تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام دباغ مرفقة بمصالح الأمن للبلدة نفسها ، لنقل جثة الضحية إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحمام دباغ ، قبل نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عقبي بڨالمة للقيام بإجراء التشريح القانوني، كما فتحت مصالح أمن دائرة حمام دباغ تحقيقا في الحادثة.