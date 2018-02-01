قدم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يوم الخميس مجموعة من الاقتراحات أبرزها ادراج مادة جديدة تنص على فرض نظام المداومة في العطل الأسبوعية (الجمعة والسبت) خاصة في الولايات الكبرى كالعاصمة كمرحلة أولى وكذا نظام المداومة الليلية للتجار والمؤسسات الخاصة وأصحاب الخدمات والنقل لانجاح الاقتصاد السياحي الوطني ضمن مشروع "الجزائر لا تنام".

وأشار رئيس الاتحاد صالح صويلح لدى مداخلته أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن هذه المادة الجديدة المقترحة يجب أن تحدد وتوضح أماكن إعلام المستهلك بقوائم المداومة ومحاولة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لهذا الغرض.

كما تقترح ذات الهيئة إضافة مادة وهي" تشكيل لجان ولائية للمداومة يترأسها الوالي وتتكون من أعضاء ممثلين عن النقابات المهنية والإدارات المختصة في هذا المجال والبلديات تقوم بمهمة المتابعة و تكييف وتحيين القوائم مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الطارئة المتوقعة".