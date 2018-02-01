غاب الدولي الجزائري رياض محرز اليوم الخميس عن تدريبات فريق ليستر سيتي الإنجليزي، في أول رد فعل غاضب منه اعتراضا على فشل عملية انتقاله إلى فريق مانشستر سيتى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن محرز تغيب اليوم عن تدريبات ليستر سيتي بدون أن يقدم عذرا لعدم حضوره، فى إشارة واضحة للإحباط الشديد الذى يشعر به اللاعب بعد فشل انضمامه إلى السيتي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان ليستر قد تلقى 3 عروض من مانشستر سيتي لضم محرز، كان آخرهم بـ60 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن الدولي الجزائري.

ورغم تقديم اللاعب طلب انتقال مكتوب طالبا الرحيل، إلا أن ليستر وضع شرطا تعجيزيا وصل لـ95 مليون لبيعه.

وكان محرز قد غاب عن مواجهة ليستر أمس الأربعاء والتى خسرها بنتيجة 2 – 1 أمام فريق إيفرتون تمهيدا لعملية انتقاله على السيتى قبل فشل الصفقة.