وصفت الحكومة السورية اليوم الخميس العملية التركية في منطقة عفرين بأنها "عدوان صارخ" و"احتلال" وسيتم التعامل معه على هذا الأساس.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية "العملية العسكرية التركية في شمال سوريا عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها... وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس".

وشنت تركيا هجوما بريا وجويا الشهر الماضي على مسلحين أكراد يسيطرون على منطقة عفرين شمال غرب سوريا بمحاذاة الحدود مع تركيا مما فتح جبهة جديدة في الحرب السورية متعددة الأطراف.