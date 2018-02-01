صرح ممثل جبهة البوليزاريو في فرنسا اوبي بوشرايا اليوم الخميس أن المغرب "بالرغم من أنه عضوا في الاتحاد الإفريقي من الناحية التقنية "إلا أنه يوجد "معنويا وسياسيا" خارج الاتحاد الإفريقي جراء احتلاله للصحراء الغربية.

و في تصريح للصحافة أشار بوشرايا إلى أن "القمة الـ30 لرؤساء الدول و الحكومات للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس ابابا (إثيوبيا) من 28 إلى 29 جانفي 2018 تؤكد التزام إفريقيا لصالح "مفاوضات مباشرة وجدية" تسمح بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير طبقا للقرارات السديدة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة".

وذكر بأن القمة الـ30 للاتحاد الإفريقي جرت بحضور الطرفين المتنازعين المتمثلين في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وعضو مؤسس للاتحاد الافريقي والمغرب الذي انضم إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، ولضمان "مرافقة أفضل" لهذه الديناميكية الجديدة يضيف المسؤول ترتقب المنظمة الإفريقية إعادة تفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات للصحراء الغربية.

و أكد ممثل جبهة البوليزاريو في فرنسا أن الاتحاد الإفريقي "يتبنى" أيضا النداء الذي وجهه مرارا مجلس الأمن الأممي للمغرب لاسيما قراره 2351 (أفريل 2017) المتعلق بطلب عودة الملاحظين الأفارقة إلى بعثة المينورسو مذكرا بأن "80 عضوا مدنيا من البعثة تعرضوا للطرد من قبل المغرب في محاولة لتحدي المجتمع الدولي".

و ذكر بأن أعضاء الاتحاد الإفريقي "أكدوا مجددا" على ضرورة اجراء متابعة مستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية و فرض احترام صارم للوضع القانوني للإقليم باعتباره اقليما واقعا تحت الاحتلال في طور تصفية الاستعمار" مضيفا أنه تم توجيه نداء عاجل "لمقاطعة كل نشاط تنظمه القوة المحتلة لاسيما نشاط منتدى كرانس مونتانا" المزمع تنظيمه الشهر المقبل.

و أشار السيد بوشرايا إلى أن "جبهة البوليزاريو التي تشيد بهذا القرار التاريخي و تؤكد الدعم التام لإفريقيا لصالح الكفاح الشرعي للشعب الصحراوي أعدت خارطة طريق افريقية جديدة" معتبرا أن هذا القرار "سيسمح ببعث الدور التاريخي لإفريقيا كقارة مساهمة بشكل فعلي و إيجابي في جهود المجتمع الدولي من أجل تسوية سلمية لأخر نزاع متعلق بتصفية الاستعمار في إفريقيا".

و اعتبر أن المغرب بعدما راهن منذ سنة على "هز استقرار" المنظمة الافريقية بمالابو في نوفمبر 2016 و داكار في مارس 2017 و مابوتو في أغسطس 2017 و أبيجان في نوفمبر 2017 "مدعو من الآن فصاعدا من خلال هذا القرار إلى احترام القيم السياسية و الأخلاقية للاتحاد الافريقي خاصة بعد مصادقته على الانضمام للاتحاد الإفريقي في يناير 2017".

و أكد المسؤول أنه يتوقف على المغرب "المساهمة في سلام عادل و مستديم و مطابق للشرعية الدولية" مضيفا أن "كل رهان أخر سيبوء بالفشل لأن إفريقيا التي عانت معظم بلدانها من حروب مناهضة للاستعمار لا يمكنها أن تؤيد استعمار بلد إفريقي من قبل بلد افريقي أخر".