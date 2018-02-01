حسم نادي مولودية الجزائر قمة الدور الثمن نهائي من منافسات كأس الجمهورية بعد إقصائه لحامل اللقب شباب بلوزداد اليوم الخميس.

ولم يكن تأهل "العميد" سهلا، حيث احتاج زملاء حشود للوقت الإضافي من المقابلة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة لحسم اللقاء.

وتقدم أبناء العقيبة في اللقاء عن طريق المستقدم الجديد سومايلا سيديبي بقذفة قوية خارج منطقة الجزاء، ليعدل بعدها درارجة النتيجة للمولودية قبل انتهاء الشوط الأول، علما أن حشود ضيع ركلة جزاء.

وعرف الشوط الثاني سيطرة طفيفة للعميد لكن دون تجسيد للفرص التي أتيحت لنقاش وزملاءه إلى أهداف، فيما اكتفى الشباب بالهجمات المرتدة التي لم تشكل خطرا على الحارس شاوشي، لتنتهي التسعين دقيقة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وفي الشوط الإضافي الأول صفر الحكم ضربة جزاء ثانية للمولودية بعد عرقلة البديل تبي، جسدها المتألق درارجة إلى هدف ثاني، وهي النتيجة التي انتهت عليها اللقاء، ليكون أشبال المدرب كازوني أول المتأهلين للدور الربع نهائي.