الرياضة تحدّ من خطر السرطان
عيادة الخبر
1 فبراير 2018 () - م.خالد/ وكالات
قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن الرياضة تحدّ من خطر الإصابة بـ13 نوعا من السرطان، منها -على سبيل المثال- سرطان الأمعاء وسرطان الثدي وسرطان الرحم.
ولهذا الغرض ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن خمسة أيام في الأسبوع لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في المرة الواحدة، مع مراعاة ممارستها حتى التعرق بعض الشيء.
فبذلك يتم تنشيط عملية الأيض، مما يعمل على تقوية جهاز المناعة وبالتالي تثبيط العمليات الالتهابية في الجسم.
ومن ناحية أخرى، تدعم ممارسة الرياضة أيضا مرضى السرطان أثناء العلاج، إذ أثبتت الدراسات العلمية أن الأنشطة الحركية لها تأثير إيجابي على مسار المرض، الأمر الذي يساعد على زيادة جودة الحياة والحد من الآثار الجانبية.