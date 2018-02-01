‫الرياضة تحدّ من خطر السرطان‬

عيادة الخبر
1 فبراير 2018 () - م.خالد/ وكالات
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قالت الجمعية الألمانية لمكافحة ‫السرطان إن الرياضة تحدّ من خطر الإصابة بـ13 نوعا من السرطان، منها -على ‫سبيل المثال- سرطان الأمعاء وسرطان الثدي وسرطان الرحم.

‫ولهذا الغرض ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن خمسة أيام في الأسبوع ‫لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في المرة الواحدة، مع مراعاة ممارستها حتى ‫التعرق بعض الشيء.

‫فبذلك يتم تنشيط عملية الأيض، مما يعمل على تقوية جهاز المناعة وبالتالي ‫تثبيط العمليات الالتهابية في الجسم.

‫ومن ناحية أخرى، تدعم ممارسة الرياضة أيضا مرضى السرطان أثناء العلاج، ‫إذ أثبتت الدراسات العلمية أن الأنشطة الحركية لها تأثير إيجابي على ‫مسار المرض، الأمر الذي يساعد على زيادة جودة الحياة والحد من الآثار الجانبية.

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