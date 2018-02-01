ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن أظهر مسح أن أوبك مستمرة في الالتزام بتخفيضات الإمدادات، حتى مع صعود إنتاج الخام الأمريكي فوق عشرة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ 1970 .



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 76 سنتا، أو 1.10 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 69.65 دولار للبرميل.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار، أو 1.7 بالمائة إلى 65.80 دولار للبرميل.



ويضع ذلك عقود الخامين القياسيين على مقربة من أعلى مستوياتهما منذ ديسمبر 2014 .