ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن أظهر مسح أن أوبك مستمرة في الالتزام بتخفيضات الإمدادات، حتى مع صعود انتاج الخام الأمريكي فوق عشرة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ 1970 .



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 76 سنتا، أو 1.10 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 69.65 دولار للبرميل.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار، أو 1.7 بالمئة إلى 65.80 دولار للبرميل.



ويضع ذلك عقود الخامين القياسيين على مقربة من أعلى مستوياتهما منذ ديسمبر كانون الأول 2014 .