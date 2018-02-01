

قالت شركة ألعاب الفيديو اليابانية "نينتندو" اليوم الخميس إنها ستتعاون مع شركة "إليومينيشن إنترتينمنت" الأميركية لإنتاج فيلم للرسوم المتحركة باستخدام شخصيات لعبتها الشهيرة "سوبر ماريو".



وقال رئيس "نينتندو" تاتسومي كيميشيما خلال اجتماع مع محللين إن شركة "يونيفرسال بيكتشرز" ستتولى توزيع الفيلم، دون تحديد موعد إطلاقه.



والفيلم جزء من جهود الشركة اليابانية لتنويع مصادر عائداتها، إذ تعتمد أرباحها بشدة على أجهزة ألعاب الفيديو.



وأعلنت الشركة أمس الأربعاء أنها حققت أعلى أرباح تشغيلية للربع الثالث في ثمانية أعوام، مدعومة بطلب قوي على جهاز ألعاب الفيديو الجديد "سويتش". وقالت إنها تتوقع أرباحا سنوية تفوق التوقعات السابقة.



