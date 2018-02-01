قال السيد عماري، أمس خلال وقفة احتجاجية لمكتتبي ”عدل2” بقالمة، وهو متقاعد في سلك الحماية المدينة، مستعرضا تفاصيل عدم استفادته من السكن لليوم: ”كنت أتلقى راتب 1540 دينار لم أستطع فعل ذلك بحكم إعالة عائلتي، وحلمت بأن يكون لدي سكن بعد أن أتزوج، ثم مع إنجاب الأولاد فكرت بأن أذهب للعمرة وقلت يمكن بدعائي في مكة سيفرج عني، وأفرج عن القائمة ولم يفرج عني، أُحلت على التقاعد، وزوجت أبنائي ولم أحصل على سكن، ففكرت بأن أختار قطعة أرض في الجبانة وخلاص”، وهي وضعية جعلت المعني يسردها وهو يضحك من شدة الألم، وعلق أحدهم قائلا كل هذا عامل ”لاشان”؟ وتساءل آخرون: هل ترحم ”عدل” من خدم الولاية؟