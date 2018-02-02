حذّرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد ابتداء من اليوم الجمعة على الولايات الغربية والوسطى الشمالية.

وأفاد بيان الأرصاد الجوية،أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، شمال معسكر، وشمال غليزان. وتتوقع النشرية الخاصة تجاوز كمية تساقط الأمطار 40 ملم إلى غاية انتهاء صلاحية النشرية عند الساعة التاسعة ليلا.

أما ولايات تيبازة، الجزائر، عين الدفلى، البليدة فإن كمية الأمطار المتوقعة فقد تصل إلى 30 ملم،على أن تتواصل كميات الأمطار في التساقط إلى غاية يوم غد السبت عند الساعة السادسة صباحا.، وهو موعد انتهاء صلاحية النشرية.