واصلت العملة الرقمية "بيتكوين" انخفاضها ليصل سعرها إلى 8.69 ألف دولار أمريكي بانخفاض وصل إلى 14.5 في المائة. حسب موقع "CoinMarketCap".

وتراجعت العملة بشكل كبير على خلفية التهديدات الخارجية والتي طالت العملة على موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" من أجل حظر الدعاية والترويج لها.

كما أعلنت الحكومة الهندية عن رغبتها في حظر العملة لأنها تعتبر من الوسائل غير الشرعية، حيث أكد وزير المالية الهندي أرون جيتلي أن حكومة بلاده تريد أن تستخدم التكنولوجيا بشكل مكثف لحجب التعامل بهذه العملة.

يضاف إلى ذلك القيود المفروضة على المتعاملين بهذه العملة في كوريا الجنوبية والتي فرضت، يوم الثلاثاء، من أجل الحصول على بيانات مصرفية واضحة ونظيفة.