رُحل 272 نيجريا مقيمين بطريقة غير شرعية ، مساء أمس الخميس من عنابة باتجاه مركز عبور بولاية تمنراست ، وذلك في إطار التنسيق بين السلطات الجزائرية ونظيرتها النيجرية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.، حسب ما أفاد به عبد الحميد بوزيد رئيس الفرع المحلي للهلال الأحمر الجزائري.

وذكر ذات المصدر أن من بين المرحلين 30 امرأة و 86 قاصرا بين أطفال ومراهقين، وقد تمت عملية الترحيل بواسطة 10 حافلات وأربع شاحنات خصصت لنقل المواد الغذائية والمستلزمات الصحية الضرورية التي يحتاجها المرحلون.

و أخضع أفراد العائلات الإفريقية المعنية بعملية الترحيل للفحص الطبي الروتيني كما استفادوا من ألبسة و أفرشة و لعب للأطفال وذلك خلال سهرة ترفيهية نظمت لفائدتهم ونشطها الفكاهي عمو رفيق بمركز الإيواء بجوانو.

وتمت عملية الترحيل بإشراف لجنة ولائية تضم ممثلين عن مصالح الصحة و النقل والتضامن الوطني والأسرة بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية والأمن الوطني.