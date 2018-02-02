أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام، الجمعة، إنهاءها المرحلة الأولى من مبادرة التخلص من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في مدينة مصراتة الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للدائرة الأممية في ليبيا إنه تم التخلص من 200 طن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار بدعم من الدانمارك وكوريا الجنوبية عبر منح قدمتاها إلى صندوق الأمم المتحدة لدعم الأعمال المتعلقة بنزع الألغام.

وأشار المكتب إلى أن الدائرة الأممية قامت بالتنسيق مع المجموعة الدنماركية لإزالة الألغام بتعزيز القدرات الليبية لمكافحة انتشار مخلفات الحرب، عبر تدريب طاقم ليبي مكون من 20 موظفا للتعامل الآمن مع هذه المخلفات.

وأضاف، أن الطاقم الليبي المدرب قام بالتخلص من 203 أطنان من مخلفات الحرب ليكونوا بذلك قد قلصوا بشكل كبير التهديد الذي تشكله هذه المخلفات على أهالي مصراتة والمناطق المحيطة بها.

وتابع المصدر أنه تم حصر عمليات النهب والانفجارات العرضية لمخلفات الحرب في مناطق تخزين الذخيرة في السنوات القليلة الماضية. إلا أنه ما تزال هناك 200 إلى 350 طنا من المخزون، تعمل الدائرة الأممية المذكورة على تقدير ما تبقى منها بدقة.