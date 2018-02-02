تنظم الصحافة التونسية اليوم الجمعة ، يوم غضب بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ودعت النقابة الصحفيين والإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام بكامل ولايات الجمهورية لارتداء الشارة الحمراء طيلة اليوم.

كما طالبت النقابة بتخصيص مساحة إعلامية في كل البرامج الإذاعية والتلفزية والصحف والمواقع الإليكترونية للحديث عن التضييقات والاعتداءات التي تواجهها الصحافة التونسية.

و الالتزام بقرار النقابة الداعي إلى مقاطعة أنشطة وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي تورطت بعض قياداتها في التحريض والتشويه في حق الصحفيين.مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات بالتزامن مع الوقفة أمام النقابة.