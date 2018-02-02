تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة ولاية الجلفة، نهاية الأسبوع، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار مكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة، جلهم مسبوقون قضائياً، لارتكابهم فعل السرقة بالخطف باستعمال مركبة.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة لذات أمن الدائرة لشكوى إحدى السيدات، مفادها تعرضها لفعل السرقة بالخطف من قبل مجهولين كانوا على متن مركبة بأحد أحياء مدينة عين وسارة، مستهدفين حقيبتها اليدوية التي كنت تحتوي على وثائقها الشخصية ومبلغ مالي.

فور تلقي البلاغ، سارعت قوات الشرطة لذات الفرقة إلى التكثيف من عمليات البحث والتحري عن الجناة بنصب حواجز، تم على إثرها توقيف المركبة التي كان على متنها المشتبه فيهم الخمسة المقيمين بإحدى ولايات الجنوب الشرقي، مع استرجاع المسروقات المبلغ عنها من طرف الضحية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق بموجب إجراءات المثول الفوري، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.