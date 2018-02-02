اعتقلت الشرطة الإيرانية، مساء أمس الخميس، 29 امرأة قمن بنزع حجاباتهن في مكان عام احتجاجا على قانون فرض الحجاب الساري منذ الثورة الإسلامية الإيرانية سنة 1979، حسب ما نقلته وكالات أنباء إيرانية.

وذكرت وكالتا الأنباء "فارس" و"تسنيم" وكالة الأنباء العمالية "إيلنا" أن "الشرطة أوقفت 29 إمراة بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي وسلمتهن إلى القضاء"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

واعتقلت المحتجات بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي، حسب ما ذكرت نفس المصادر.

ويلزم القانون في إيران النساء بشكل إجباري، وذلك منذ 1979، حيث يلزمهن بوضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة ساترة في الأماكن العامة.