عين الجزائري ناصر سنجاق، مدربا جديدا لنادي شباب ريف الحسيمة المغربي، خلفا للمدرب الإسباني جان بيدرو بينالي، المقال من منصبه ، حسب ما أفاد به الفريق المغربي الذي ينشط في البطولة المغربية القسم الأول، عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك" .

وسبق لناصر سنجاق (57 سنة)، تولي شؤون العارضة الفنية لفريق مولودية بجاية (الرابطة المحترفة الثانية)، الذي بلغ معه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2016 الذي عادت فيه الكلمة في نهاية المطاف لتشكيلة تي. بي. مازمبي الكونغولي بعد نهاية مقابلة الذهاب بالتعادل (0-0) والعودة بـ (4-1).

و كان سنجاق ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم سنة 2000، وشارك في قيادة الخضر في كأس أمم إفريقيا 2000 التي جرت فعاليتها بغانا ونيجيريا . وبعد مرور 15 جولة من البطولة المغربية لكرة القدم، يحتل نادي شباب ريف الحسيمة المركز التاسع في ترتيب البطولة المغربية بمجموع 21 نقطة بفارق ثماني (8) نقاط على الرائد حاسينية أغادير.