تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، من تدمير قنبلتين يدويتين ولوحة شمسية إثر عملية بحث وتمشيط بخنشلة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة الراخوش بخنشلة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 فيفري 2018، قنبلتين (02) يدويتين، إضافة إلى لوحة (01) شمسية وكمية من المواد الغذائية."

و من جهة أخرى و في إطار" محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بتقرت تاجري (02) مخدرات بحوزتهما كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر ب264.8 كيلوغرام، فيما تم بمعسكر، توقيف تاجر (01) مخذرات بحوزته 2 كيلوغرام من نفس المادة".

وفي نفس السياق، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف "14978 لتر من الوقود الموجه للتهريب، كما أوقفت مفارز أخرى ببسكرة والوادي ثلاثة (03) مهربين وحجزت 2826 وحدة من مختلف المشروبات، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي المختار، بالتنسيق مع حرس الحدود ومصالح الجمارك، مهربا وحجزت شاحنة و11 مولدا كهربائيا و 10 مطارق ضغط".

من جهة أخرى،أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني "25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار، بسكرة، الأغواط وغليزان