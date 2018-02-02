أكد رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم محمد غوتي اليوم الجمعة أنه تم اتخاذ قرار إيقاف الحكمين حلالشي وصخراوي حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرح غوتي للاذاعة الوطنية قائلا: ''لقد تم إيقاف الحكمين حلالشي وصخراوي حتى نهاية الموسم. و سيتم الاستماع لهما يوم الإثنين القادم من قبل لجنة الانضباط''.

وتم اتهام الحكمين ''بأخطاء فادحة'' حيث قام حلالشي بمنح ضربة جزاء ''خيالية'' لاتحاد بسكرة أمام وفاق سطيف (1-0) في إطار الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى بينما القرارات التي اتخذها صخراوي في المباراة التي جمعت شبيبة سكيكدة بالضيف غالي معسكر (2-1) لحساب الرابطة الثانية، لم تكن صائبة بعد أن شهد اللقاء أعمال شغب واجتياح الملعب من قبل انصار ''الشبيبة''.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ''الفاف'' خير الدين زطشي بالحكام يوم الإثنين من أجل التوعية.