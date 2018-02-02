رفضت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، السماح لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا من دخول بلادها.

وقال محامي مارادونا، ماتياس مورلا، لوسائل إعلام محلية في الأرجنتين: "طلب موكلي الحصول على تأشيرة دخول (فيزا) للولايات المتحدة رفض رغم استيفائه لكل الشروط، وذلك بعد أن وجه سبابا لترامب واصفا إياه بمجرد دمية خلال مقابلة على قناة محلية".

وأوضح مورلا أن السفارة الأمريكية في الأرجنتين خاطبت مارادونا، الذي يدرب فريق الفجيرة الإماراتي حاليا، عند رفض تأشيرته: "دييغو، إذا سمحت، لا تتحدث عن الولايات المتحدة".

ويسعى الأسطورة الأرجنتيني إلى السفر للولايات المتحدة من أجل حضور جلسة محاكمة زوجته السابقة، كلاوديا بيافاني، التي تنظر في قضيتها إحدى محاكم ميامي في مارس المقبل.