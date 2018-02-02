أعرب العملاق الأمريكي "إكسون موبيل" الذي يعد أكبر شركة بترولية في العالم عن نيته في الاستقرار بالجزائر وتطوير مشاريع مشتركة مع مؤسسة سوناطراك, حسب ما أعلنه الرئيس المدير العام للمجمع الغازي والبترولي الجزائري, عبد المومن ولد قدور.

وفي حديث لوأج في ختام زيارته إلى هوستن التي دامت ثلاثة أيام, أكد ولد قدور أن شركة "إكسون موبيل" "مهتمة جدا بالاستثمار في الجزائر.

وأضاف المسؤول يقول "لقد عقدنا اجتماعا جد ايجابي مع مسيري إكسون موبيل الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالقدوم إلى الجزائر".

وحددت كل من سوناطراك وإكسون موبيل موعدا نهاية مارس المقبل من أجل تعميق المحادثات حول هذا الأمر.

من جهته, أعرب مجمع أناداركو الذي يتواجد بالجزائر منذ سنوات عديدة عن رغبته في رفع استثماراته في البلد بحيث أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أن هذه الشركة التي تعد أول منتج للخام بالجزائر وشريك سوناطراك تبحث عن فرص جديدة.

وفي رده على سؤال حول نقص الاستقطاب وانخفاض استثمارات الشركات البترولية الأمريكية بالجزائر أوضح ولد قدور أن هذا التراجع يعود إلى عاملين رئيسيين, إذ يتعلق الامر أولا بانخفاض أسعار البرميل الذي أجبر الشركات البترولية على تخفيض نفقات استثماراتهم بشكل كبير خاصة في مجال الاستكشاف, والجزائر على غرار الدول البترولية الاخرى لم تكن بمنأى عن هذا التوجه.