أكدت وكالة الأمم المتحدة للهجرة أن حوالي 90 مهاجرا غالبيتهم من الباكستانيين مفقودون. ورجحت الوكالة الأممية أن يكونوا قد لقوا مصرعهم الجمعة عقب غرق مركب كان يقلهم قبالة السواحل الليبية.

وقالت الناطقة باسم الوكالة أوليفيا هيدون خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية "يعتقد أن90 مهاجرا على الأقل غرقوا إثر انقلاب مركبهم قبالة سواحل ليبيا هذا الصباح".

وأضافت "لقد لفظ البحر عشر جثث على السواحل الليبية" بينهم ثمانية باكستانيين وليبيان وهناك ثلاثة ناجين "تمكن اثنان منهم من السباحة إلى الشاطئ فيما أنقذ صياد أسماك الثالث".

وبحسب هؤلاء الناجين فإن 90مهاجرا على الأقل قد يكونون غرقوا خلال هذه المأساة، وغالبيتهم باكستانيون.

وفي العام 2017 وصل 3138 باكستانيا إلى إيطاليا بعدما عبروا المتوسط من ليبيا بحسب وكالة الأمم المتحدة.

وهذه السنة، كانت الأرقام المتعلقة بالباكستانيين أعلى مع حوالي 240 وصلوا إلى إيطاليا في جانفي فقط مقابل 9 في جانفي السنة الماضية.

وفي العام 2017، توفي أو فقد أكثر من 3100 مهاجر عند محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا بينهم أكثر من 2800 قبالة ليبيا بحسب أرقام وكالة الأمم المتحدة للهجرة.