فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة افراد وسبع شركات مرتبطة برجل الأعمال اللبناني أدهم طباجة الذي يشتبه بأنه يمول حزب الله اللبناني كما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وتعتقد السلطات الأمريكية أن رجل الأعمال اللبناني هو أحد أبرز خمسة ممولين لحزب الله اللبناني وتمتد شبكة علاقاته في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية رافضا الكشف عن اسمه "سيكون يوما سيئا جدا" لطباجة.

والعقوبات تستهدف مسؤولين يعملون لديه وشركات في لبنان وسيراليون وغانا وبينها حظر تجاري وتجميد أصولهم. وتعتبر هذه العقوبات الأولى ضمن "موجة" من العقوبات تستهدف حزب الله بعد إجراءإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة لسياستها. وإدارة ترامب حريصة منذ تسلمها السلطة على إرسال مؤشرات تثبت تشديد موقفها من حزب الله والجهات الداعمة له في إيران.

وتعتبر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم يعتمد حزما كافيا في حملة مكافحة تمويل حزب الله خوفا من أن يخرج مفاوضات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران عن سكتها. وبحسب مسؤول ثان كبير في الإدارة الأمريكية فإن حزب الله يتلقى القسم الأكبر من تمويله (700 مليون دولار سنويا) من الحكومة الإيرانية.