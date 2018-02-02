رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبول استقالة وزير التنمية الدولية في حكومتها مايكل بيتس، على خلفية تأخره دقيقة واحدة عن جلسة استماع في مجلس اللوردات.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء، إن ماي التي تقوم حاليا بزيارة إلى الصين، رفضت كتاب الاستقالة، معتبره أن الأمر لا يستحق، وأن بيتس "مجتهد ودؤوب" في حكومتها.

وكان اللورد بيتس قد استدعي الأربعاء، إلى مجلس اللوردات، لاستجوابه حول عدم المساواة في الدخل بين الرجال والنساء في بريطانيا، لكنه تأخر لستين ثانية، ما دفع مسؤولا آخر للإجابة عن سؤال كان المفترض أن يجيب عنه بيتس في بداية الاستجواب.