حسم نادي شبيبة الساورة اليوم الجمعة القمة التي جمعته بإتحاد الجزائر في إطار مقابلات الدور الثمن نهائي لكأس الجزائر.

ولم ترقى المقابلة إلى تطلع آلاف الأنصار الذين غص بهم ملعب 20 أوت ببشار، وانتهت بهدف وحيد سجله يحيى شرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 82، كان كافيا لأبناء الجنوب من أجل التأهل للدور الربع نهائي.

الننائج:

الخميس :

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 2 - 1 (بعد الوقت الاضافي)

الجمعة 2 فيفري:

شباب الدار البيضاء - شبيبة القبائل 0 - 1

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 1- 0

السبت 3 فيفري:

الخروب: جمعية عين مليلة - مولودية البيض (سا 14:30)

البليدة : اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت (سا 14:30)

قالمة: اتحاد بلخير - شباب الزاوية (سا 14:30)

بجاية: مولودية بجاية - مولودية وهران (سا 16:00)

بلعباس: اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة (سا 16:00).