استطاعت مصالح مفتشية الجمارك بميناء عنابة، في إطار التصدي لمخالفات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، من احباط ثلاث مخالفات تتعلق بتضخيم فواتير الهدف منها التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة من الجزائر إلى عدة دول بالخارج.

وحسب المحافظ رضا رئيس مفتشية الاقسام للجمارك بناحية عنابة، فإن القضايا الثلاث تتعلق باستيراد آلات لم يكشف المسؤول الجمركي عن نوعيتها من الصين من طرف ثلاثة مستوردين ينحدرون من ولاية سطيف، حيث قام المستوردون، خلال الأيام الماضية، بالتصريح بسعر الآلات بمبلغ 420.000 دولار أمريكي عن كل عملية. وأضاف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك، أن التصريحات المالية المعلن عنها من طرف المستوردين، وضعت مصالح الجمارك في شكوك حول القيمة الحقيقة للآلات التي تم جلبها من الصين.

واستدعت هذه الوضعية الجمركية المشتبه فيها، حسب نفس المسؤول الجمركي، إلى تقديم طلب إلى جهاز العدالة من أجل إجراء خبرة على الآلات المستوردة من أجل تحديد قيمتها.

و بعد إجراء الخبرة تبين أن السعر الحقيقي للآلات 215.000 دولار أمريكي لكل آلة، و هو ما يعني حسب مصدرنا، أن هناك تضخيما في الفواتير الهدف منه تحويل العملة الصعبة إلى خارج الوطن بطريقة غير شرعية.

وحددت مصالح الجمارك المبلغ المراد تحويله بطريقة غير شرعية إلى الخارج من طرف هؤلاء المستوردين 205.000 دولار أمريكي عن كل آلة مصرح بها ، ما مكن من تحويل غير شرعي لمبلغ إجمالي للتحويل الخاص بالقضايا الثلاث 615.000 دولار أمريكي.

على اثر ذلك، تم حجز كل الآلات المستوردة و تم إعداد محاضر بالمخالفات و تحويل الملفات إلى محكمة عنابة من أجل التحقيق و إجراء المتابعات القضائية في حق المستوردين الثلاثة بجرم مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.