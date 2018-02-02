دعا عضو مجلس الأمة عن الأفالان، عبد الوهاب بن زعيم، الحكومة إلى ”فتح وترك باب المنافسة مفتوحا أمام كل الشركات التي تستطيع تطبيق وتنفيذ المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط الواجب توفرها في صناعة وتركيب السيارات”. وقال، أمس، على صفحته بالفايسبوك، إن ”الحكومة لها الحق في متابعة كل صغيرة وكبيرة ومراقبة ما مدى تنفيذ الشروط، لكن ليس معقولا أن تغلق القائمة سوى للمستثمرين الوطنيين أو الأجانب والجميع ينتظر القائمة الجديدة، مع الإصرار على التصدير في دفتر الشروط إذا تحقق الاكتفاء داخل الوطن”.