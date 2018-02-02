تعرض المواطن (ب. ش) ببلدية عين كرشة في أم البواقي إلى قطع التيار الكهربائي عن منزله الكائن بشارع خيال الطاهر بطريقة ”غريبة”، نجم عنها تسجيل العديد من الخسائر بالأجهزة الإلكترونية، حسب تقرير المحضر القضائي، ما جعله يقدم شكوى لدى الجهات القضائية ضد شركة سونلغاز، خاصة أن أسباب القطع واهية وتتعلق بوجوب تسديده لفواتير أخرى ليست له علاقة بها، تعود في الأساس إلى ابنه الذي يمتلك سكنا خاصا به بشارع مغاير وبعنوان مغاير، والتي لم تسدد نتيجة أخطاء بين مبلغ الاستهلاك الحقيقي والمبلغ المطالَب به، إضافة إلى فاتورة أخرى لشخص مجهول يدعى (ب. ح). المواطن قدم عدة شكاوى لمسؤولي شركة سونلغاز، وعلى الرغم من تسديده لآخر فاتورة نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن شكواه لم تجد آذانا صاغية، ما جعله يعيش معاناة حقيقية منذ أزيد من شهر ونصف في ظل انعدام الكهرباء والغاز في عز فصل الشتاء.