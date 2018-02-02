شرعت وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم حج الرفاه وشبه الرفاه، الذي أعلن عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف مؤخرا، في حجز الأسرّة في الفنادق من صنف خمس نجوم عن طريق مؤسسات الطوافة السعودية، حيث سيتم تخصيص طائرتين لنقل حجاج هذه الصيغة، مع إفادتهم من عدة امتيازات، أبرزها تقليص مدة الإقامة في البقاع المقدسة إلى 15 يوما فقط بدل شهر.

يعكف هذه الأيام، الديوان الوطني للحج والعمرة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على تحديد المعايير التي ينبغي أن تتقيّد بها الوكالات الراغبة في تنظيم حج الرفاه وشبه الرفاه، من خلال دفتر أعباء يوضّح بدقة كل الامتيازات التي يجب أن يحظى بها حجاج هذا النمط الخاص بفئة رجال الأعمال وكبار المستوردين وميسوري الحال، يُتوّج بعقد يبرمه الزبون مع الوكالة التي يختار السفر معها.

وفي هذا السياق، أوضح السيد إلياس سنوسي، نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية في تصريح أدلى به لـ "الخبر" أمس، بأن السلطات الوصية ستخصص رحلتين لهذه الفئة من الحجاج يتم توزيعها على الوكالات المعنية حسب كوطة كل وكالة، مما يعني بأن إجمالي المستهدفين بهذا الإجراء سيكون في حدود 500 حاج، من أصل إجمالي حصة الحجاج الجزائريين المقدّرة بنحو 40 ألف حاج بعد استرجاع نسبة العشرين في المائة التي كانت تختزل في المواسم الماضية بناء على متطلبات مشروع التوسعة في الحرم المكي.

وأضاف ذات المتحدث، بأن التكاليف المالية التي يستوجبها هذا الحج الموسوم بالرفاهية ستكون مفتوحة، من خلال ترك حرية تحديد قيمة السعر للوكالات التي ستنظمه، مردفا بالقول "المؤكد أن تكلفة هذا النمط ستكون مرتفعة جدا، حيث لن تقل الزيادة الخالصة فوق التكلفة الرسمية التي حددتها الدولة بـ 52.5 مليون سنتيم، عن مليون دج، مما يعني تكاليف تتجاوز الـ 150 مليون سنتيم لكل حاج على أقل تقدير".

وحسب ذات المتحدث، فإن "أهم الامتيازات التي ستوفرها الوكالات لأصحاب حج الامتياز وشبه الامتياز، هو اختصار مدة إقامتهم إلى 15 يوما بدل شهر، باعتبار أنه لا يمكن الحديث عن حج امتياز دون تحقيق هذا الشرط، فضلا عن خدمات راقية، من خلال الإقامة في فنادق خمسة نجوم قريبة من الحرمين المكي والمدني، مع توفير إقامة شاملة تضم كل الوجبات، الفطور، الغذاء والعشاء، ناهيك عن جودة النقل والإقامة في مخيمات فاخرة في مشاعر منى قريبة من موقع رمي الجمرات، تكون مهيئة بكل المتطلبات، على غرار توفير العصائر والمشاوي وغيرها من الخدمات الراقية الأخرى.