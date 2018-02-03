تم أمس الجمعة بالدار البيضاء المغربية انتخاب أربعة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في غياب الجزائر و ذلك خلال أشغال الجمعية العامة العادية الـ 40 للهيئة القارية.

وانتخب الليبي جمال الجعفري عن منطقة الشمال والسنغالي أغيستان سانغور ممثلا لمنطقة الغرب (أ) والبوركينابي سيتا سونغار عن منطقة الغرب (ب)، فيما انتخب باتريس إدوارد نغيسونا من إفريقيا الوسطى عن المنطقة الوسطى.

وعرفت أشغال هذه الجمعية ، التي تعد الأولى في ولاية الرئيس الحالي "للكاف" أحمد أحمد، أيضا المصادقة على محضر الجمعية العامة العادية التي انعقدت في أديس أبابا بتاريخ 16 مارس 2017، ومحضري الجمعيتين العامتين الاستثنائيتين اللتين انعقدتا على التوالي بكل من المنامة والرباط.

كما تم تقديم التقارير المتعلقة بأنشطة الفترات السابقة، وحصيلة الحسابات وتقرير لجنة التدقيق والملاءمة.

وحضر أشغال هذه الجمعية العامة إلى جانب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جياني أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).