أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، في بلاغ له اليوم السبت، أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت على الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة إلى السبت، هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على سلم ريشتر على الحدود التونسية الجزائرية في الجانب الجزائري.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن معهد الرصد الجوي أشار إلى أن التحاليل الأولية حددت مركز الهزة الأرضية بـ 34.52 درجة خط عرض وبـ 7.86 درجة خط طول،على الحدود التونسية الجزائرية من جهة القطر الجزائري 39 كلم غرب مدينة فريانة التونسية.