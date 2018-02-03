أشارت مسودة تقرير لباحثين أمريكيين بشأن الأخطار الصحية المحتملة للهواتف المحمولة، إلى أن ذكور الفئران التي تعرّضت لمستويات عالية جداً من نفس نوع الإشعاع الذي تصدره الهواتف المحمولة أصيبت بسرطان في الأنسجة المحيطة بقلوبها.

وذكرت مسودة التقرير أن ذكور الفئران التي تعرضت لمستويات عالية جداً من نفس نوع الإشعاع الذي تصدره الهواتف المحمولة أصيبت بسرطان في الأنسجة المحيطة بقلوبها.

وكشف التقرير المبدئي للبرنامج الوطني الأمريكي لطب السموم وهو جزء من المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية إن إناث الفئران التي تعرضت بنفس الطريقة لم تصب بالسرطان.

وتضاف هذه النتائج إلى سنوات من الأبحاث التي استهدفت المساعدة في تسوية النقاش بشأن ما إذا كان الإشعاع الصادر عن الهاتف المحمول ضاراً.

وقال علماء البرنامج الوطني الأمريكي لطب السموم وإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم الجمعة إنه على الرغم من أن هذه النتائج مثيرة للاهتمام لا يمكن استقراؤها على البشر.

وأشار العلماء إلى أن المقصود من الدراسات على الحيوانات اختبار أقصى درجات التعرض لأشعة الهاتف المحمول وأن الحدود الحالية للسلامة بشأن إشعاع الهاتف المحمول توفر الحماية.

ولكن هاتين الدراستين اللتين استغرقتا عشرة أعوام بتكلفة 25 مليون دولار تثير تساؤلات جديدة بشأن التعرض لهذه الأجهزة الواسعة الانتشار.