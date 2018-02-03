أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لشبه الطبي، اليوم السبت تعليق الإضراب الذي كان مرتقبا انطلاقه يوم الإثنين 5 فيفري الجاري، والإضراب الدوري لمدة ثلاثة أيام الذي تشنه أكثر من ثلاثة أسابيع، و ذلك إثر اللقاء الذي جمع أعضاء النقابة مع وزارة الصحة والسكان الأسبوع الفارط.

وجاء في بيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لشبه الطبي، يحوز الخبر أونلاين نسخة منه، أن " المجلس الوطني يكتفي بتوسيع المطالب وانتظار تجسيدها في الآجال المحددة ، ويقرر تجميد الإضراب المفتوح الذي تقرر الدخول فيه في 5 فيفري 2018".

ويأتي قرار تجميد الإضراب عقب موافقة الوزارة الاستجابة لأغلب مطالب شبه الطبي وتراجع الوصاية عن إيقاف نقابيي السلك عن العمل وعودتهم إلى مناصب عملهم.