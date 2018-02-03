نقابة شبه الطبي تجمد الإضراب

أخبار الوطن
3 فبراير 2018 () - ف.ب
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 أعلن  المجلس الوطني للنقابة الوطنية لشبه الطبي، اليوم السبت تعليق الإضراب  الذي كان مرتقبا انطلاقه  يوم الإثنين  5 فيفري  الجاري،  والإضراب  الدوري لمدة ثلاثة أيام  الذي تشنه أكثر من ثلاثة أسابيع،  و ذلك إثر اللقاء الذي جمع أعضاء النقابة  مع وزارة الصحة والسكان الأسبوع الفارط.

 وجاء في بيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لشبه الطبي، يحوز الخبر أونلاين نسخة منه،  أن " المجلس الوطني  يكتفي بتوسيع  المطالب وانتظار تجسيدها في الآجال  المحددة ، ويقرر تجميد الإضراب المفتوح الذي تقرر الدخول فيه في 5 فيفري 2018".

 ويأتي  قرار تجميد الإضراب عقب موافقة الوزارة  الاستجابة لأغلب مطالب شبه الطبي وتراجع الوصاية عن إيقاف نقابيي السلك عن العمل وعودتهم إلى مناصب عملهم.

 

 

 

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