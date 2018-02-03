وصل سعر سلة خامات الـ 14 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الخميس 1 فبراير إلى 83. 66 دولار للبرميل مقارنة بالسعر المسجل الأربعاء الفارط، حيث وصل إلى 28. 66 للبرميل، حسب ما نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج ، خام صحاري الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري .

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت يوم الجمعة انخفاضا بـ 51. 1 دولار عن التسوية السابقة إلى 14. 68 دولار للبرميل.

ومن جهتها سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا بـ 03. 1 دولار عن التسوية السابقة إلى77. 64.

وحسب بعض المحللين فإن النفط هبط مع صعود الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية بعد نمو قوي للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية في يناير.

ومن جهة أخرى تبقى أسعار الخام تلقى دعما من التزام منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها من المنتجين المستقلين بتخفيضات الإمدادات إلى جانب تزايد الطلب العالمي.

وكانت منظمة "أوبك" ودول من خارجها، قد توصلت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2016 إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، ليصل إلى 32.5 مليون برميل يوميا.

واتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لاستخراجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، تبلغ حصة روسيا منها 300 ألف برميل يوميا.

و قرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية 2018.

من جهته، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس (الجمعة)، أن بلاده خفضت إنتاجها من النفط في شهر يناير الماضي بمقدار 2. 301 ألف برميل يوميا، وهذا في إطار اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط ودول من خارجها.

و حسب ما أوردته وسائل الإعلام الروسية، فإن "موسكو تنفذ بشكل تام الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بتخفيض حجم استخراج النفط في إطار اتفاق دول منظمة أوبك ودول أخرى من خارج المنظمة، حيث بلغ حجم التخفيض خلال شهر يناير الماضي نحو 2. 301 ألف برميل يوميا".

و قد سجل مستوى الامتثال "مستوى قياسيا" حيث بلغ حوالي 129 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017 فيما بلغ في يناير 2017 نسبة 87 بالمائة، حسب ما كانت قد أعلنت عنه اللجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج بمناسبة اجتماعها السابع المنعقد بمسقط سلطنة عمان يوم 21 يناير الفارط.

للإشارة فإن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وغير الأعضاء لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج سيعقد بالمملكة السعودية في أفريل المقبل.

و جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014، ليجري تداولها فوق 70 دولارا للبرميل بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك) وشركائها خارج المنظمة وأهمهم روسيا.