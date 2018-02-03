توفي 6 أشخاص وأصيب 36 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في 9 حوادث مرور تم تسجيلها خلال الـ48 ساعة الأخيرة عبر العديد من طرقات الوطن، حسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية باتنة بوفاة 01 شخص وإصابة 06 آخرين بجروح, على إثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 31 بالمكان المسمى بوصالح ببلدية تيغنيمين. كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة من أجل تحويل جثة شخص يبلغ من العمر 37 سنة توفي اختناقا بغاز أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مسكن بقرية الثلاثة، ببلدية ثنية العابد، وتم نقل جثة الضحية إلى مستشفى أريس.

وخلال نفس الفترة، تدخل أعوان الحماية المدنية عبر الولايات المختلفة للوطن من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 17 شخصا مختنقين جراء استنشاقهم غاز أكسيد الكربون المتسرب من وسائل التدفئة المختلفة وتم التكفل بهم ونقلهم في إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية.

وعلى إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط للأمطار الثلوج والرياح، تدخلت مصالح الحماية المدنية خاصة في ولايات تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، تسمسيلت والشلف، حيث قامت في ولاية الشلف بعدة عمليات إمتصاص المياه داخل المنازل والأحياء السكنية في كل من بلديات بوقادير وتنس بدون تسجيل ضحايا.

وفيما يخص حالة الطرقات تبقى الطرق الوطنية رقم 33، 30، 15 مغلقة في بلديات بن يني وعين الحمام وكذا الطرق الولائية 253 و09 مغلقة في بلديات إيفرحونن وبوزقن بولاية تيزي وزو، و الطريق الوطني رقم 37 مغلقا بين بلدية الشريعة والبليدة والطريق الرابط بين بلديات الشريعة وبوينان, مغلقا بسبب تراكم الثلوج ، فيما تتواصل عملية إزالة الثلوج وفتح الطرق من قبل المصالح المعنية.