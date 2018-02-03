تم تحديد هوية الإرهابيين الخطيرين المقضي عليهما يوم الأربعاء الماضي بولاية المدية، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أن الأمر "يتعلق بكل من المجرم "ت. عبد الرحمن" المدعو "أبو البنات" و الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993 وكذا "م. مصطفى" و المكنى بـ لقمان أبو رباح، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".

"ويُعد هذان المجرما ن مسؤولان عن عدة أعمال إجرامية بالمدية وعين الدفلى وتيسمسيلت والشلف"، حسب ما جاء في ذات البيان.