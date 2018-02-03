أوفدت مديرية الصحة لولاية البويرة لجنة لتقصي حقيقة تعرض 10 أشخاص لتسمم غذائي ليلة أمس الجمعة، بعد تناولهم لوجبة الغذاء بمستشفى بشير محمد ببلدية عين بسام 23 كلم جنوب غرب البويرة .

وحسب ما ورد لـ"الخبر" فإن عمال مستشفى بشير محمد " ممرضين وسائقي سيارات الإسعاف " وبعد تناولهم لوجبة الغذاء مكونة من " حبتي بيض ومرق حمص"، ظهرت عليهم أعراض التسمم في الفترة المسائية ما ولد هلعا وسط الزملاء الآخرين، وقد تم التكفل بهم في نفس المصحة على جناح السرعة ولم تسجل أي مضاعفات تذكر.

"الخبر"حاولت تقصى الحقائق غير أنه تعذر عليها ذلك لتزامن الفترة بالمناوبة، حيث صرح لنا بأنه وجب أخذ التصريحات من المدير شخصيا.