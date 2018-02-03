وقع الدولي السابق الجزائري مهدي لحسن في فريق مالغا الإسباني إلى غاية نهاية الموسم حسب ما أوردته مجلة فرانس فو تبول، معتمدة على تغريدة لصاحب ذيل الترتيب البطولة الإسبانية لكرة القدم .

وسط الميدان الدفاعي (33 سنة) بدأ مسيرته في فريق لافال (الدرجة الثانية الفرنسية) قبل انتقاله إلى فالونس (الدرجة الثالثة الفرنسية) في 2003 . وبعد ذلك انتقل إلى إسبانيا ليمضي في فريق ألافيس (2005-2008) ثم فريق سانتادير(2008-2011) قبل أن يلتحق بختافي.

ولم يلعب لحسن سوى 4 مباريات هذا الموسم مع ختافي . وقد قرر اللاعب في اغسطس 2015 وضع حد لمشواره مع الفريق الوطني والذي شارك معه في كأسين عالميتين 2010 في جنوب إفريقيا و 2014 في البرازيل .

وكانت أخر مقابلة للحسن مع الخضر في مارس 2015 بمناسبة اللقاء الودي الذي جرى في الدوحة أمام قطر ( خسارة 0-1 ).