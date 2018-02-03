قال رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس اليوم السبت من شرشال بتيبازة أن مشكلة الجزائر تكمن في تطوير الإنتاج وتشجيع التصدير وليس "منع الاستيراد" موضحا أن هذا الإجراء (منع الاستيراد) من التدابير التي يفرضها الوضع الاقتصادي الحالي كاستثناء".

وأوضح بن يونس في كلمة على هامش حفل تكريم منتخبي حزبه بولاية تيبازة أن التدابير الأخيرة للحكومة القاضية بمنع الاستيراد يفرضها الوضع الاقتصادي للجزائر كـ"استثناء" فيما تكمن القاعدة في تحرير التجارة الخارجية التي هي بدورها تتطلب ثلاثة شروط أساسية.

ويتعلق الأمر حسب رئيس الحزب بضرورة التفكير في حماية المنتوج الوطني وحماية القدرة الشرائية "معا" من خلال "توفير" المنتوجات بشكل يسمح بتغطية حاجيات السوق و ضمان "جودة" المنتوج ما سيؤثر إيجابا على استقرار الأسعار، كما أوضح بن يونس.

و استرسل يقول: "سجل سوق التفاح الذي منع استيراده ارتفاعا كبيرا في أسعاره فيما يبقى السؤال مطروحا لماذا يسمح باستيراد فاكهة الموز(؟!)" قبل أن يؤكد أن قاعدة الاقتصاد خاصة منها التجارة الخارجية تكمن في تحرير السوق و التنافسية.

وبعد أن أكد أن حزبه لا يرفض التدابير جملة و تفصيلا توقع أن تتسبب تلك التدابير في "عزل" الجزائر من المحيط التجاري العالمي والإقليمي.

و قال في هذا الصدد إنه "قد تتسبب تلك التدابير في خلق مشاكل مع المنظمة العالمية للتجارة و مع الاتحاد الأوروبي و كذا منطقة التجارة الحرة بالشرق الأوسط التجاري" مبرزا أنه "لا يمكن تعميم العمل بالاستثناء و المتمثلة في رخص الاستيراد".

و يكمن الحل -حسب بن يونس- في "فتح الأبواب من خلال تنويع الاقتصاد و الخروج من الريع البترولي و انتهاج سياسة الاقتصاد الحر و تفادي العزلة عن المحيط الخارجي".

و بخصوص فتح رأسمال الشركات العمومية وصف بن يونس التفكير في خوصصة الشركات العمومية "الإستراتيجية" بـ"الانتحار" مفندا "قطعا" أن يكون حزبه يدافع من أجل خوصصة شركات مثل الجوية الجزائرية أو سوناطراك و سونلغاز إلى غيرها من الشركات المهمة في البلاد.

من جهة أخرى دعا المتحدث إلى مكافحة الاحتكار و تشجيع التنافس و إضفاء الشفافية في التسيير من خلال نظرة و إستراتيجية "اقتصادية بحتة" بعيدا عن "الحلول" السياسية و الإدارية و الاجتماعية مرافعا من أجل المساواة وعدم التمييز بين القطاعين العام و الخاص.

و في الشق السياسي جدد عمارة بن يونس التأكيد أن حزبه حزب مولاة يدعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة داعيا بعض الأحزاب إلى "عدم المزايدة في حب الوطن و تقديم دروس في الوطنية".