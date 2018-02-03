قدمت اللجنة الإدارية لشبيبة الساورة (الرابطة الأولى لكرة القدم) استقالتها مساء أمس الجمعة بعد التأهل التاريخي للفريق إلى ربع نهائي كأس الجمهورية، حسب ما علم لدى عدة أعضاء في هذا الجهاز التنفيذي لفريق جنوب غرب الجزائر.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد ذات الأعضاء أن "الضغوط التي مورست علينا منذ مدة من طرف

العديد من الأطراف و هيئات رياضية تكمن وراء هذا القرار". كما أوضح ذات المسؤولين، الذين لا يريدون إعطاء تفاصيل أكثر عن الأسباب الأخرى التي تقف وراء هذه الاستقالة الجماعية للجنة الإدارية للفريق، أنهم سينشرون "لاحقا" رسالة تشرح سبب قرارهم.

و بفوزهم أمام اتحاد الجزائر (1-0) أمس الجمعة في عقر الديار، حققت شبيبة الساورة "سابقة" في تاريخ النادي الذي أسس سنة 2008، بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس الجمهورية بفضل هدف سيد علي يحيى الشريف في الدقيقة 82.