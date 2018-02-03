عرفت العديد من الطرقات بولاية تيارت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة صعوبة في حركة المرور بسبب تساقط الأمطار والثلوج حسبما أفادت به اليوم السبت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر إن صعوبة في حركة المرور شهدتها صبيحة اليوم السبت العديد من المناطق التي سجلت تساقطا للثلوج على غرار تيارت والسوقر والفايجة وفرندة ومدروسة وقرطوفة ومشرع الصفا والدحموني ومغلية وسيدي بختي ومادنة وسيدي عبد

الرحمن ومدريسة و مهدية. وأدت هذه الوضعية إلى صعوبة الحركة على الطرقات الوطنية العابرة لهذه المناطق منها الطريق الوطني رقم 23 على مستوى السوقر وعين الذهب و قرطوفة والرحوية والطريق الوطني رقم 90 بسيدي عبد الرحمن وعين درهم نحو فرندة والطريق الوطني على مستوى مهدية نحو تيسمسيلت.

وأضاف ذات المصدر أن حركة المرور عادت إلى حالتها الطبيعية مع اقتراب الظهيرة وذوبان الثلوج مؤكدا عدم تسجيل حوادث جراء هذه التساقطات الثلجية على مختلف المناطق المذكورة مع الدعوة إلى اليقظة والحذر من الانزلاقات التي يمكن أن يحدثها الجليد خاصة عند الصبيحة وبعد الغروب.

وترتقب مصالح الأرصاد الجوية استمرار تساقط الثلوج على ارتفاع أكثر من 800 متر اليوم السبت مع تواصل تساقط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية للولاية مشيرة إلى درجات الحرارة المنخفضة منذ أمس الجمعة والى غاية ليلة اليوم السبت حيث تم تسجيل بين 2 تحت الصفر و7 فوق الصفر.