لقي شخص حتفه وأصيب 20 آخرين بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع اليوم على الطريق الوطني رقم 04 بولاية عين الدفلى، وحسب مصدر من مديرية الحماية المدنية فإن اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط خميس مليانة – عين الدفلى بسيارة سياحية بالمكان المسمى محطة مناد الشيخ بن يحي بإقليم بلدية العطاف غرب عاصمة الولاية، خلف وفاة سائق الحافلة على الفور الذي يبلغ من العمر 30 سنة كما أصيب 20 راكبا كانوا على متن الحافلة بينهم 05 في حالة حرجة تتراوح أعمارهم ما بين 19 و68 سنة نقلوا كلهم إلى مستشفى سيدي بوعبيدة بالمدينة، وأفاد ذات المصدر فإنه تم تسخير أزيد 40 عون وسبع سيارات إسعاف وشاحنتي إطفاء من أجل فتح الطريق أمام حركة المرور، فيما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.