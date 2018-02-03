أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن المذكرة التي تنتقد مكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.آي) والتي كتبها جمهوريو الكونغرس ونشروها، تبرئه في التحقيق الروسي الذي وصفه بأنه "اضطهاد".

وكتب الرئيس تغريدة لم يستخدم فيها صيغة المتكلم وجاء فيها أن "المذكرة تبرىء تماما ترامب في التحقيق. لكن الاضطهاد الروسي مستمر إلى ما لا نهاية".

وأضاف "بعد سنة من البحث المستمر الذي لم يسفر عن أي نتيجة، فإن (تهمة) التواطؤ قد سقطت"، موضحا أن القضاء لم يواجه أيضا أي "عقبة".

وخلص ترامب إلى القول إن متابعة التحقيق "عار على أميركا"، مواصلا من خلال هذه الكلمات التشكيك في نزاهة كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيق الفدرالي.

وتعرض المذكرة التي رفع الرئيس السرية عنها خلافا لرأي الشرطة الفدرالية، تجاوزا ارتكبه مكتب التحقيقات الفدرالي من خلال التنصت على عضو سابق في فريق الحملة الجمهورية قبل انتخابات نوفمبر 2016.

وعبر سماحه بنشر الوثيقة، المجتزأة والمغرضة كما يصفها خبراء مستقلون، تسبب ترامب لنفسه بانتقادات المعارضة الديموقراطية التي باتت تلوح بشبح أزمة دستورية.