دخل نادي شباب الزاوية اليوم السبت التاريخ بعد تأهله للدور الربع نهائي لمنافسة كأس الجمهورية لكرة القدم.

وأطاح النادي المنتمي إلى بطولة الجهوي الأول لرابطة البليدة بإتحاد بلخير في "قمة الصغار" بثلاثية نظيفة في قالمة، ليبلغ شباب الزاوية هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.

وفي مقابلة أخرى حسم اتحاد البليدة المقابلة التي جمعته بدفاع تاجنانت بخماسية نظيفة، فيما أوقفت جمعية عين مليلة مفاجآت مولودية البيض بعدما تجاوزته بهدف نظيف.

من جهة أخرى أقصى متصدر الرابطة المحترفة الثانية مولودية بجاية أحد اختصاصيي المنافسة مولودية وهران بنتيجة (1-0)، فيما حسم اتحاد بلعباس المقابلة التي جمعته باتحاد بسكرة بهدفين لهدف سمجت لأبناء المكرة من الوصول إلى الربع نهائي.

النتائج:

الخميس :

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 2 - 1 (بعد الوقت الإضافي)

الجمعة :

شباب الدار البيضاء - شبيبة القبائل 0 - 1

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 1 - 0

السبت :

جمعية عين مليلة - مولودية البيض 1 - 0

اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت 5 - 0

اتحاد بلخير - شباب الزاوية 0 - 3

مولودية بجاية - مولودية وهران 1 - 0

اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة 2 - 1