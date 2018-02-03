أفادت تقارير إخبارية بأن نادي ريال مدريد الإٍسباني مستعد لزيادة راتب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 30 مليون يورو في العام اعتبارا من صيف العام الجاري.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية, اليوم السبت, أن رونالدو يتقاضى حاليا 21 مليون يورو سنويا (والمكافآت تصل بهذا المبلغ إلى 25 مليونا) لكن في حالة الزيادة إلى 30 مليونا فإن أفضل لاعب في العالم سيتساوى مع ما يحصل عليه المهاجم البرازيلي نيمار من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة راتب رونالدو بـ9 مليون يورو ستكون مؤشرا على الثقة المطلقة من جانب إدارة الريال وكنتيجة لذلك فلن تكون لدى اللاعب مشكلة في تجديد تعاقده مع النادي.