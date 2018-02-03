نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت إن إحدى طائراتها الحربية من طراز سوخوي-25 أسقطت في محافظة إدلب في سوريا وقتل الطيار خلال "اشتباك" بعد أن قفز منها بالمظلة.

وقال مسلحون في المعارضة السورية اليوم السبت إنهم أسقطوا طائرة روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو محمول على الكتف أثناء طلعة جوية حول منطقة خفض التصعيد في المحافظة. وقفز الطيار بالمظلة في المنطقة الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة. وقالت الوزارة "الطيار قتل في اشتباك مع إرهابيين".

وأضافت أن روسيا وتركيا، المسؤولتين عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، "تتخذان إجراءات" لإعادة جثة الطيار.